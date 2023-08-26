المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة: ملتزمون بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات ضد النساء خلال النزاعات

قالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، إن العالم يشهد مستويات متزايدة من العنف والإرهاب لا سيما فيما يتعلق بالانتهاكات ضد النساء، مجددة التزام واشنطن بمحاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم".

وأضافت جرينفيلد ـ وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم السبت ـ "أن الولايات المتحدة ملتزمة بتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الاعتداءات الجنسية في سياق النزاعات، مشيرة إلى أنه في شهر يونيو الماضي، أضافت واشنطن اثنين على قائمة الأفراد الذين ارتكبوا عنفا ضد الايزيديين وتحديدا الذين قاموا بعمليات اختطاف وسبي لفتيات ايزيديات، معبرة عن أملها في أن تتوقف أفغانستان عن توفير ملاذ آمن للمجموعات المسلحة".