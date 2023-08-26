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السبت 26 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بايدن: الولايات المتحدة تحاول تحديد كيفية سقوط طائرة بريجوجين

الرئيس الأمريكي،
الرئيس الأمريكي، جو بايدن
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قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الجمعة، إن مسؤولين أمريكيين يحاولون تحديد كيفية سقوط طائرة يفجيني بريجوجين، قائد مجموعة "فاجنر "العسكرية الروسية الخاصة، ومقتل جميع ركابها.

ونقلت قناة الحرة الأمريكية اليوم السبت عن بايدن قوله، ردا على سؤال الصحفيين عن سبب سقوط طائرة بريجوجين، "لا يمكنني التحدث بحرية عن هذا الأمر بالتحديد، نحاول تحديد الأسباب بدقة، لكن ليس لدي ما أقوله".

وجدد الرئيس الأمريكي تأكيده أنه لم يتفاجأ لما حدث لقائد مجموعة "فاجنر".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قدم التعازي لعائلات ضحايا حادث الطائرة التي كان على متنها مؤسس مجموعة "فاجنر" العسكرية يفجيني بريجوجين.

وأعلنت لجنة التحقيق الروسية، أمس الجمعة، العثور على جثث 10 قتلى في موقع سقوط طائرة مؤسس مجموعة "فاجنر" يفجيني بريجوجين، في مقاطعة تفير شمال موسكو، كما تم العثور على أجهزة التسجيل العاملة أثناء الطيران (الصندوقان الأسودان)، ويستمر الفحص الدقيق للمكان، ويتم التحفظ على الأشياء والوثائق المهمة، لتحديد جميع ملابسات الحادث.

 

بايدن الولايات المتحدة سقوط طائرة بريجوجين