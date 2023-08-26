ياسر إبراهيم يخضع لجراحة عاجلة في القدم

أجرى ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جراحة عاجلة خلال الساعات الماضية بأحد المستشفيات.

وعاني ياسر إبراهيم من آلام في القدم بسبب “خراج” وخضع لجراحة بسيطة في باطن القدم بعدما اشتكى من الإصابة في الأيام الماضية وعدم القدرة على ممارسة كرة القدم بشكل صحيح.

ومنح الجهاز الطبي بالأهلي اللاعب راحة حتى يتعافى من الإصابة، وسيتم تحديد موعد عودته للتدريبات قبل سفر بعثة الفريق إلى النمسا للدخول في معسكر خارجي استعدادا للموسم الجديد.

وخضع لاعبو الأهلي، أمس٠ الجمعة، لاختبارات بدنية وطبية، خلال تواجدهم في مقر النادي بالجزيرة، استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.

وتابع الجهاز الطبي الجديد للأهلي، بقيادة الدكتور تامر أبو العينين، خضوع اللاعبين لقياسات وزن وطول، إلى جانب اختبارات طبية، من أجل إعداد ملف لكل لاعب استعدادا للموسم الجديد.