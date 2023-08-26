اليوم.. طاهر محمد طاهر يخضع لاختبار طبي بعد الإصابة في الكاحل

يخضع طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لفحص طبي جديد على هامش تدريب اليوم السبت، بعد شكواه من إصابة في كاحل القدم.

واشتكى طاهر من الإصابة بعد مرانه الفريق أمس الأول، ولم يكمل المران بناء على رغبة الجهاز الطبي لحين إجراء فحص طبي لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات بعد الإصابة على مستوى الكاحل.

وكان لاعبو الأهلي خضعوا أمس الجمعة، لاختبارات وقياسيات بدنية وطبية، خلال تواجدهم في مقر النادي بالجزيرة، استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.

وأجرى الجهاز الطبي الجديد للأهلي، بقيادة الدكتور تامر أبو العينين، قياسات وزن وطول للاعبين، إلى جانب اختبارات طبية من أجل إعداد ملف لكل لاعب استعدادا للموسم الجديد.

وحرص السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على متابعة اللاعبين خلال الاختبارات البدنية والطبية من أجل الاطمئنان على حالة اللاعبين وجاهزيتهم للموسم المقبل.