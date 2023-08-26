اليوم.. محاكمة المتهم بقتل ابنة عمته بالمطرية

السبت 26/أغسطس/2023 - 07:05 ص

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم السبت، جلسة محاكمة شاب بتهمة قتل ابنة عمته لوجود علاقة غير شرعي بينها وبين شخص آخر بمنطقة المطرية.

كانت بداية الواقعة الواقعة عندما تمكن رجال المباحث بالقاهرة، من القبض على عامل قتل ابنة عمته بسلاح أبيض مطواة وتركها جثة هامدة ولاذ بالفرار.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة ربة منزل مقتولة داخل شقة سكنية، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة ربة منزل جثة هامدة "هـ. م" إثر إصابتها بعد التعدي عليها بسلاح أبيض، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجل خالها وتم القبض عليه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.