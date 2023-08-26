أمام العدالة| محاكمة «خلية التجمع» و«قاتل ابنة عمته بالمطرية».. أبرز محاكمات اليوم

تشهد ساحات القضاء، اليوم السبت، العديد من المحاكمات الهامة التي تشغل الرأي العام والشارع المصري خلال الفترة الماضية، ولعل من أبرز تلك القضايا محاكمة 73 متهمًا بـ"خلية التجمع" ومحاكمة المتهم بقتل ابنة عمته بالمطرية.

-الجنايات تنظر محاكمة 73 متهمًا بـ"خلية التجمع"

تنظر محكمة الجنايات برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، محاكمة 73 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية التجمع".

وجاء في أمر إحالة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية التجمع" والمقيدة برقم 11926 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس أنه تمت إحالة 73 متهمًا من عناصر الجماعات الإرهابية من بينهم 47 متهمًا محبوسًا و26 متهمًا هاربًا، إلى المحاكمة العاجلة، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون.



-محاكمة المتهم بقتل ابنة عمته بالمطرية



تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم، جلسة محاكمة شاب بتهمة قتل ابنة عمته لوجود علاقة غير شرعي بينها وبين شخص آخر بمنطقة المطرية.

كانت بداية الواقعة الواقعة عندما تمكن رجال المباحث بالقاهرة، من القبض على عامل قتل ابنة عمته بسلاح أبيض مطواة وتركها جثة هامدة ولاذ بالفرار.



وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة ربة منزل مقتولة داخل شقة سكنية، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة ربة منزل جثة هامدة "هـ. م" إثر إصابتها بعد التعدي عليها بسلاح أبيض، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجل خالها وتم القبض عليه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



-دعوى بطلان عمومية النادى الأهلي



تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من خالد سليمان أبو العلا، والتي يطالب فيها ببطلان انعقاد الجمعية العمومية الأخيرة للنادي الأهلي.

كان أحد المحامين قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حملت رقم 17905 لسنة 77 ق، ضد رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بصفته، لوقف تنفيذ قرار اعتماد قرارات انعقاد الجمعية العمومية للنادي الأهلي والتي انعقدت في 29 نوفمبر الماضي.

وطلب المدعي إلغاء قرار اعتماد صحة انعقاد الجمعية العمومية للنادي الأهلي المنعقدة في نوفمبر الماضي يوم 29، لبطلان كافة الإجراءات التي انعقادها بها، وبالتالي بطلان كافة القرارات التي تم اتخاذها وقت انعقاد هذه العمومية، وما يترتب على ذلك من أثار، وأن ينفذ الحكم بمسودته ودون إعلان، وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات القضائية.