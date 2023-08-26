مدحت صالح يعلن طرح ألبومه الجديد «السهرة حلوة» خلال الأيام المقبلة

أعلن الفنان مدحت صالح، طرح ألبومه الغنائي الجديد الذي يحمل عنوان "السهرة حلوة" خلال الأيام المقبلة.

وأضاف «صالح»، خلال حديثه على قناة "الحياة" عقب انتهاء حفلته مساء أمس الجمعة، بمهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء في نسخته الـ31، أن هذا الألبوم كان مقرر طرحه مطلع الصيف الحالي، لكن تأخر بسبب انشغاله بمشروع الأساتذة، لكبار نجوم زمن الفن الجميل، والذي ضم ١٤ أغنية جديدة، إضافة إلى مشاركته في حفلات مدينة العلمين، والأوبرا، ومهرجان القلعة للموسيقى والغناء.

وأشار «صالح»، إلى أول ألبوماته الغنائية كان بعنوان "السهرة تحلى"، والألبوم الجديد يحمل عنوان "السهرة حلوة"، ويضم الألبوم مجموعة من الأغاني التي سوف تنال إعجاب الجماهير.

ووجه «صالح»، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على دعمها للمهرجان هذا العام، لنقل حفلات النسخة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء يوميا على قناة الحياة، حتى يتمكن الجميع من مشاهدة الحفلات مباشرة، والتي تستمر حتى ٧ سبتمبر المقبل.

وقدم الفنان مدحت صالح خلال حفل افتتاح مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء في نسخته الـ31، التي انطلقت مساء أمس الجمعة، بمسرح المحكي، باقة من أشهر أغانيه القديمة والحديثة بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم، والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر، والتي كان من بينها: "وعدي، وزي ماهي حبها، زي المليونيرات، وحياة قلبي وأفراحه، وغيرها من الأغاني، واختتم فقرته بأغنية " أنا ابن مصر"، وسط حضور جماهيري كبير.

تقام حفلات مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء في نسخته الـ31، خلال الفترة من ٢٥ أغسطس الجاري، حتى ٧ سبتمبر المقبل، والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة العامة لتنشيط السياحة.