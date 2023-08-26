الرئيس النيجيري: أنا من يعيق «إيكواس» عن التدخل العسكري في النيجر

السبت 26/أغسطس/2023 - 06:35 ص

قال الرئيس النيجيري بولا تينوبو، إنه يدير وضعًا خطيرًا للغاية، مؤكدًا أنه شخصيًا من يعيق المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، من التدخل العسكري في النيجر حتى الآن.

وناشد تينوبو، وفدا من العلماء المسلمين الذين شاركوا سابقا في مناقشات لتيسير عودة النظام الدستوري في النيجر، بتسريع التقدم في حوارهم المستمر مع المجلس العسكري.

وقال الرئيس النيجيري في بيان: "تلقيت سيلا من المكالمات الهاتفية بشأن استعداد الدول بقوتها العسكرية ومساهماتها. ومع ذلك، قلت لهم أن ينتظروا. سألتقي بالعلماء وسأعود إليكم".

وأطلع وفد علماء المسلمين في نيجيريا، تينوبو، على اجتماعاتهم مع المجلس العسكري، وكشفوا عن أن الرئيس النيجيري أعادهم إلى نيامي مرة أخرى لمواصلة جهودهم الدبلوماسية لحل الأزمة السياسية في النيجر.

وأكد رجال الدين، من مختلف الطوائف الإسلامية، بعد الاجتماع، أنهم لا يريدون حربا أو أي عمل عسكري في الدولة الشقيقة، والتي لها حدود مشتركة مع نيجيريا.

واستولى المجلس العسكري في النيجر على السلطة في الـ ٢٦ من الشهر الماضي، وبرر القائد السابق للحرس الرئاسي الجنرال عمر عبدالرحمن تياني، الإطاحة بالرئيس محمد بازوم بإخفاقه أمنيا واقتصاديا واجتماعيا، في بلد من أفقر دول العالم ويعاني من نشاط المجموعات المسلحة.

وذكرت مصادر مطلعة أن المجلس الانتقالي في النيجر أعلن استعداده للإفراج عن بازوم، مقابل رفع دول "إيكواس" العقوبات عن النيجر.