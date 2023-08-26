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السبت 26 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بالصور.. حفل الفنانة فايا يونان في مهرجان القلعة

فايا يونان
فايا يونان
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أحيت المطربة السورية فايا يونان، الليلة الأولى من ليالي مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء في نسخته الـ31، مساء اليوم الجمعة، بمحكي القلعة، والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ممثلة فى الهيئة العامة لتنشيط السياحة.

وانطلقت الفعاليات من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في تمام الساعة الـ10 مساء الليلة، والذي يعقبه تكريم عدد من نجوم وصناع الموسيقى والغناء، ثم فقرة غنائية للفنانة «فايا يونان»، يليها سهرة مع النجم مدحت صالح.
 

وشارك الفنان الكبير مدحت صالح، في فعاليات الافتتاح، الفنان عمرو سليم، والفرقة الموسيقية بقيادة أحمد عامر.

يشار إلى أن مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء ينعقد تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، ويترأس المهرجان الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية.

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