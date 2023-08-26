في ذكراه.. الطوباويان لويجي بيلترام كواتروتشي وماريا كورسيني سبوسي

تحيي الكنيسة الكاثوليكية، اليوم، ذكرى الطوباويان لويجي بيلترام كواتروتشي وماريا كورسيني سبوسي.

ولد لويجي بيلترام كواتروتشي في كاتانيا في 12 يناير 1880 لأبوين كارلو وفرانشيسكا. في سن التاسعة من عمره انضم لويجي إلى عمه الذي تبناه والذي ورث منه لقب كواتروتشي: وسافر معه إلى روما هنا أكمل دراساته في القانون.

وهناك التقي بفتاة تدعي ماريا كورسيني،أعجب بذكائها وحماستها وعاشقة للفن والأدب . يتمتع كلاهما بشخصية قوية غالبًا ما تدفعهما إلى الجدال، لكنهما سرعان ما يدركان أنهما مدعوان للسير معًا. من خلال الصلاة يستشعرون ما ستؤكده السنوات القادمة: الله هو الذي يريد أن يقع الشعور المتبادل في الحب والانجذاب، والذي سيجد اكتماله في الحب الزوجي ، هناك مراسلات كثيفة تميز ما يقرب من 7 أشهر من الخطوبة: رسائل ومذكرات يظهر منها التقدير والاحترام والتواضع بين الشابين، اللذين لديهما دافع قوي لعيش العفة قبل الزواج، فتزوجا في 25 نوفمبر 1905م ي كنيسة سانتا ماريا ماجوري الكبيرة.

بعد أن نال شهادة المحاماة . بتقدير إمتياز . وقد قادته مسيرته المهنية المتنامية كمحامي إلى تولي العديد من الأدوار المهمة والمناصب الرسمية العديدة في بعض الوزارات، فضلاً عن الاستشارات القانونية في بعض المؤسسات حتى اللقب المرموق وهو النائب الفخري للنائب العام للدولة. أنجب من ماريا أربعة أطفال، فيليبو عام 1906، وستيفانيا عام 1908، وسيزار عام 1909، وكان يكون الحمل الأخير مضطربًا بشكل خاص بسبب انزياح المشيمة مما يعرض حياة الجنين والأم للخطر.

يرفض الزوجان إجراء عملية الإجهاض، وولدت إنريشيتا في عام 1914، فنشأ الأطفال في جو من الحب والصلاة . كان كل صباح يشاركون في القداس الإلهي ، وفى المساء يتلون المسبحة الوردية . ويقرأون في الكتاب المقدس. لقد أوكل الزوجان نفسيهما في كل لحظة من حياتهما إلى العناية الإلهية وإلى قلب يسوع الأقدس. كل ذلك جمعته ماريا في كتاباتها ، التي كتبت بعض الكتب ذات الطابع التربوي، المليئة بالإشارات والآيات من الإنجيل. وكانا ملتزمين ومتطوعين في مساعدة ومرافقة المرضي الى مزار عذراء لورد ومزار لوريتو، وانضما للرهبنة الثالثة العلمانية الفرنسيسكانية.



عاش لويجي بيلترام كواتروتشي حياة تهدف إلى محبة الآخرين، وفي الواقع تعاون مع العديد من الجمعيات التي من خلالها قام بالأعمال الرسولية ، إنهم يساعدون ضحايا الزلزال. ويشاركون في العمل الكاثوليكي، في دعم الجامعة الكاثوليكية. إنهم ينشطون مجموعات حركة النهضة المسيحية. ولعلهم كانوا أول من افتتحوا دورات للمخطوبين في زمن لم تكن فيه الحاجة إلى الاستعداد للزواج موجودة على الإطلاق. ووصل في عام 1919، مع صديقه غايتانو بولفيرينتي، إلى تأسيس خطابة احتفالية في كنيسة سانتا بودينزيانا، في العاصمة، وتحولت فيما بعد إلى دائرة الكشافة التي أدارها حتى عام 1923.

خلال الحرب العالمية الأولى والثانية، عمل مع زوجته في رعاية ومساعدة الجنود والمدنيين الجرحى، كما أنقذ حياة أكثر من 150 شخصًا من الاضطهاد النازي بمساعدة دير سوبياكو. كان المثال المسيحي للأزواج ساطعًا جدًا لدرجة أنه في عام 1922، أعرب ثلاثة أطفال، فيليبو وسيزار وستيفانيا، عن رغبتهم في تكريس أنفسهم للحياة الرهبانية .

في 9 نوفمبر 1951، توفي لويجي بنوبة قلبية . إن ألم الفراق عظيم بالنسبة لماريا، لكنها ستجد التعزية في الاتحاد مع الله. وبعد 14 سنة، في 26 أغسطس 1965، تأتي أيضًا ساعة اللقاء مع الآب. عند الظهر، مباشرة بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي، توفت بسلام بين ذراعي إنريشيتا ؛ إن شهادة الزوجين بلترام كواتروتشي هي "تأكيد فريد على أن رحلة القداسة التي يتم تحقيقها معًا، كزوجين، ممكنة، وجميلة، ومثمرة للغاية، وأساسية لخير العائلة". للكنيسة والمجتمع". كان الاثنان أول زوجين يتم تطويبهما كزوجين في 21 أكتوبر 2001 على يد البابا القديس يوحنا بولس الثاني. هذه الاسرة أنارت المجتمع بنور المسيح كانت حياتهم اليومية كزوجين وأبوين مدعومة دائمًا بالصلاة والأمانة للإنجيل والاتحاد الحميم مع يسوع في الإفخارستيا.