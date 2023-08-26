عامر التوني يشدو بحب رسول الله على مسرح ساحة الهناجر.. صور

أحيت فرقة المولوية بقيادة المنشد الدكتور عامر التوني، الليلة التاسعة لبرنامج "صيف الإنتاج الثقافي" الذي ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، مساء أمس الجمعة، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

وعاش جمهور المسرح فى ليلة مضيئة بحب الله والمديح النبوي والإنشاد الديني، بصوت الفنان الدكتور عامر التوني مؤسس فرقة المولوية.

يشار إلى أن برنامج صيف الإنتاج الثقافي، يقام فى التاسعة مساء، بالفترة من ١٧ حتى ٣١ أغسطس الجاري، وذلك فى إطار أنشطة وزارة الثقافة الصيفية "ثقافتنا فى إجازتنا"، بسعر تذكرة موحد ٣٠ جنيه.