بورصة المغرب تغلق على ارتفاع

أَغْلَقَتِ البورصة المغربية يوم الجمعة، على ارتفاع في التعاملات، مسجلا مؤشرها الرئيس (مازي) تقدما بنسبة 0.18 %، عند 11.898،62 نقطة.

فقد تقدم مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.24 % ليستقر عند 963،86 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، ارتفاعا بنسبة 0.1 % بمجموع 891،72 نقطة.

وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على ارتفاع بنسبة 0.22 % بمجموع 10.975،19 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 37 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 615 مليار درهم مغربي.