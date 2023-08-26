الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية أمس الجمعة على ارتفاع.

وأنهى مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أسابيع، في حين انخفض مؤشر داو جونز الصناعي للأسبوع الثاني على التوالي.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 247.48 نقطة أو 0.7% إلى 34346.90 نقطة.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 29.40 نقطة، أو 0.7%، إلى 4405.71 نقاط، فيما ارتفع مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التقنية 126.67 نقطة أو 0.9% إلى 13590.65 نقطة.