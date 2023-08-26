الصين تجدد إنذارًا باللون الأزرق لمواجهة العواصف الممطرة

جددت الصين يوم الجمعة، إنذارًا باللون الأزرق لمواجهة العواصف الممطرة، في ظل التوقعات بأن تجتاح الأمطار الغزيرة مناطق عدة من الصين.



ونقلت وكالة أنباء (شينخوا) الصينية عن المركز الوطني الصيني للأرصاد الجوية توقعه بأنه من المتوقع أن تجتاح الأمطار الغزيرة والعواصف الممطرة اليوم مناطق سيتشوان وتشونغتشينغ وشنشي وهوبي وخنان وشانشي ومنغوليا الداخلية وخبي وقانسو وتشينغهاي والتبت، مضيفًا أنه من المتوقع أن تشهد أجزاء من هذه المناطق هطول أمطار غزيرة، يتجاوز حدها الأقصى 60 ملليمترا في الساعة، مصحوبة بعواصف رعدية ورياح شديدة.



ويتألف نظام الإنذار للأحوال الجوية في الصين من أربعة مستويات مرمزة بالألوان، حيث يمثل اللون الأحمر أشدها، يليه البرتقالي، ثم الأصفر والأزرق.