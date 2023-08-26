بيلينجهام يواصل التألق بالليجا ويعبر بـ«ريال مدريد» من عقبة سيلتا فيجو

واصل الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب خط وسط ريال مدريد، التألق في بطولة الدوري الإسباني منذ انضمامه للملكي في الصيف الحالي، وقاد فريقه لعبور عقبة سيلتا فيجو بهدف للا شيء، خلال المباراة التي جمعت بينهما ملعب بالايدوس في إطار منافسات الجولة الثالثة من الليجا لموسم 2023-2024.

وخطف بيلينجهام، فوزًا للريال في الدقيقة 81 بهدف سجله من صناعة خوسيلو، ليحرز رابع أهدافه مع الميرينجي في 3 مباريات بالدوري الإسباني، إذ هز شباك أتليتك بلباو بهدف، وزار شباك ألميريا بهدفين، وأخيرًا سيلتا فيجو بهدف.

وتخطى ريال مدريد، سيلتا فيجو بصعوبة بعدما أهدر رودريجو جوس ركلة جزاء في الدقيقة 68، قبل إصابة مواطنه البرازيلي فينيسيوس جونيور مبكرًا في اللقاء، وخروجه في الدقيقة 18 ونزول خوسيلو بدلًا منه.

وشهد تشكيل اللوس بلانكوس، تواجد الحارس الإسباني كيبا أريزابالاجا، في التشكيل الأساسي للفريق لأول مرة وذلك أمام سيلتا فيجو، بعد انضمامه للملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، قادمًا من تشيلسي الإنجليزي.

وبتلك النتيجة، حافظ ريال مدريد على صدارته لجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 9 نقاط (العلامة الكاملة)، فيما تجمد رصيد سيلتا فيجو عند نقطة وحيدة في المركز السادس عشر.