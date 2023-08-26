موناكو يحرم مصطفى محمد من قيادة نانت لحصد أول 3 نقاط

حرمت ريمونتادا فريق موناكو، النجم المصري مصطفى محمد من قيادة فريقه نانت للحصول على أول 3 نقاط في الموسم الجديد من بطولة الدوري الفرنسي، وذلك بعدما انتهت المباراة التي جمعت بينهما بالتعادل الإيجابي 3-3، والتي أقيمت على ملعب لا بوجوار في إطار منافسات الجولة الثالثة من مسابقة ليج 1.

وكاد مصطفى محمد أن يقود نانت لتحقيق أول فوز له بالموسم الجديد من الدوري الفرنسي، وذلك حينما سجل ثنائية من الثلاثية التي أحرزها الكناري.

انتهى الشوط الأول من اللقاء، بتقدم نانت على موناكو بهدفين مقابل هدف، سجل مصطفى محمد هدفًا من ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة، ليحرز هدفه الثاني في المسابقة هذا الموسم، وأيضًا عن طريق ركلة جزاء.

وأضاف زميله كاستيليتو الهدف الثاني للكناري في الدقيقة 15، قبل أن يقلص الفارق تاكومي مينامينو لاعب ليفربول السابق لاعب الضيوف في الدقيقة 27، لينهي نانت الشوط الأول متقدمًا على موناكو.

وفي الشوط الثاني، عاد مهاجم المنتخب الوطني ليحرز الهدف الثالث لفريقه والثاني له في المباراة في الدقيقة 48.

وبعد 10 دقائق، سجل وسام بن يدر الهدف الثاني لموناكو، قبل أن يبصم مايرون بوادو على ريمونتادا الضيوف في الدقيقة 85 من زمن اللقاء.

وتواجد مصطفى محمد في تشكيل نانت الأساسي للمباراة الثالثة على التوالي، بعدما بدأ مباراتي تولوز وليل أساسيًا.

وكان نانت، خسر من تولوز بهدفين مقابل هدف، كما تلقى خسارة من ليل بالجولة الثانية من المسابقة بثنائية دون رد.

وبهذه النتيجة، حصل نانت على أول نقطة، ليحتل المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري الفرنسي، فيما ظل موناكو على صدارة الترتيب برصيد 7 نقاط.