تشيلسي يحقق أول فوز بالدوري الإنجليزي على حساب لوتون تاون

حقق فريق تشيلسي، مساء الجمعة، أول فوز له ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2023-2024، باكتساح لوتون تاون بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة الثالثة من البريميرليج.

وشهدت المباراة، تألق رحيم ستيرلينج، الذي أحرز هدفين من الثلاثية، في الدقيقتين 17 و68، قبل أن يختتم نيكولاس جاكسون أهداف البلوز في اللقاء وذلك في الدقيقة 75.

وحصد الفريق اللندني بهذا الفوز، أول 3 نقاط بالموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث افتتح مشواره في البطولة بالتعادل مع ليفربول، ثم الخسارة من وست هام يونايتد بالجولة الثانية.

وبتلك النتيجة، صعد تشيلسي إلى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 4 نقاط، فيما تذيل لوتون تاون الترتيب بلا نقاط بعد 3 جولات.