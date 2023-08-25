راغب علامة يطرح أغنية جديدة بعنوان "يلا"

يعود السوبر ستار راغب علامة بأغنية جديدة تحمل عنوان "يلا" من كلمات عماد الأبياري وألحان محمود الخيامي وتوزيع طارق عبد الجابر وإنتاج Backstage Production، كما تم تنفيذ جزء من الأغنية في لبنان والجزء الآخر في مصر.

راغب أطلق الفيديو التشويقي للأغنية عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي قام بتصويرها مع المخرج جاد شويري بفكرة جديدة وعصرية، والتي لاقت نجاحاً كبيراً فور إطلاقها عبر جميع المنصات والتطبيقات الموسيقية.

وتدور قصة الكليب حول مجموعة من الشباب المفعمين بالحيوية يكتشفون فيلا ساحرة ويظهر فيها راغب الذي يدعوهم لحفلة لا تُنتسى.

يذكر أنّ راغب علامة كان قد أطلق منذ شهرين أغنية "في كتير حلوين" والتي تصدّرت الترند وحققت انتشاراً كبيراً عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حيث حصدت ملايين المشاهدات على اليوتيوب وباقي المنصات الموسيقية.

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