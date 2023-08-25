بالصور.. هيفاء وهبي تتألق في حفل المنصورة بحضور كامل العدد

أحيت النجمة هيفاء وهبي حفلا غنائيا في مارينا دلتا بالمنصورة وسط حضور الآلاف الذين توافدوا على مكان الحفل قبل انطلاقه بعدة ساعات.

وقدمت هيفاء وهبي باقة من أغانيها الشهيرة التي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير على المسرح منها "أنا هيفا، الواوا، مبضعفش" وغيرها من الأغاني، متعاونة مع مصمم الإضاءة طارق صبري.

وكانت هيفاء وهبي شاركت في موسم أفلام عيد الفطر المبارك الماضي من خلال فيلم "رمسيس باريس".

وفيلم "رمسيس باريس" بطولة هيفاء وهبي، ومحمد سلام، ومحمد ثروت، وحمدي الميرغني، ومحمود حافظ، وسميرة مقرون، ومصطفى خاطر، وأوس أوس، وجومانا مراد، ومصطفى البنا، وأحمد كشك، وسامى مغاوري، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير، وإخراج أحمد خالد موسى.

وتدور أحداث فيلم "رمسيس باريس" في إطار كوميدى، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس، وهذه الرحلة تتضمن كثيرًا من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.