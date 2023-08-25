مصطفى محمد يسجل هدفًا في تقدم نانت على موناكو بالشوط الأول

سجل المهاجم المصري مصطفى محمد، هدفًا في تقدم فريقه نانت على ضيفه موناكو بنتيجة 2-1، خلال الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما حاليًا على ملعب لا البوجوار، والتي تجمعهما في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الفرنسي لموسم 2023-2024.

وانتهى الشوط الأول من اللقاء، بتقدم نانت على موناكو بهدفين مقابل هدف، سجل مصطفى محمد هدفًا من الثنائية.

وافتتح مهاجم المنتخب الوطني، التهديف في المباراة في الدقيقة الخامسة من ركلة جزاء، ليحرز هدفه الثاني في الدوري الفرنسي هذا الموسم، وأيضًا عن طريق ركلة جزاء.

وأضاف زميله كاستيليتو الهدف الثاني للكناري في الدقيقة 15، قبل أن يقلص الفارق تاكومي مينامينو لاعب ليفربول السابق لاعب الضيوف في الدقيقة 27، لينهي نانت الشوط الأول متقدمًا على موناكو.

وتواجد مصطفى محمد في تشكيل نانت الأساسي للمباراة الثالثة على التوالي، بعدما بدأ مباراتي تولوز وليل أساسيًا.

ويحتل نانت، المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري الفرنسي بلا نقاط، فيما يتصدر موناكو الترتيب بـ6 نقاط.