المؤبد لربة منزل وزوجها استغلا طفلين في أعمال سرقة وحيازة مخدرات

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة سيدة وزوجها بالسجن المؤبد فى هتك عرض طفلين، واستغلالهما فى التسول والسرقة بدائرة قسم شرطة باب الشعرية.

وتم إحالة كل من (ف.ا) ربة منزل، و(ج.م) عاطل، لمحكمة الجنايات، بتهم: حيازة سلاح وحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار والتعاطي، واستغلال ٣أطفال فى أعمال التسول والسرقة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن أن المتهمين اعترفا بأخذ الطفلين من الشارع حيث وجدوهما دون أهل وينامان على الأرصفة، فأخذوهماوأطعما الطفلين، وبدءًا فى السرقة وأعمال التسول كل يوم ليأخذا منهما حصيلة يومهما من السرقة، والاعتداء عليهما، وقالت المتهمة الرئيسية إن زوجها يعتدي عليها بشكل يومى وكانت تقوم بإطعام الطفلين ورعايتهما.

وذكر التقرير الطبي أن الطفلين تم التحرش بهما واستخدام وسائل العنف معهما وهتك عرضهما بالقوة؛ حيث تبين إصابتهما بتهتك فى فتحة الشرج وجرح سطحي فى أنحاء جسدهما، وكدمات متعددة نتيجة الضرب، إلى جانب جروح وحرق سجائر بجسدهما.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بمديرية أمن القاهرة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قيام سيدة وزوجها لهما معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة القاهرة، باستغلال طفلين من الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة ومسح السيارات، والاستيلاء على متحصلاتهما لضعف قواهما الجسدية، تحت تهديد السلاح الأبيض، مُتخذين من دائرة القسم مسرحًا لممارسة نشاطهما الإجرامي.

وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين بإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهما وبرفقتهما الطفلين. وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على مسروقات وهواتف محمولة وحشيش مخدر.

وبمواجهة المتهمين اعترفا باستغلال الأطفال فى أعمال السرقة والتسول وحيازة المخدرات بهدف التعاطي والبيع، بدائرة القسم، فتحرر المحضر اللازم.