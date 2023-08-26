اليوم.. انطلاق المرحلة الثانية من فترة إعداد فريق إنبي

يستأنف، اليوم السبت، الفريق الأول بنادى إنبى تدريباته اليومية، بملاعب نادى إنبى الكيلو 17، وذلك عقب انتهاء معسكره المغلق الأول يوم الأربعاء الماضي، وحصول الفريق على راحة لمدة يومين.

ومن المقرر أن ينطلق المعسكر المغلق الثانى للفريق يوم الجمعة المقبلة، حيث سيخوض الفريق البترولي 7 مباريات ودية منهم مباراتان وديتان يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين أمام الإسماعيلي والداخلية، ثم يخوض الفريق 4 وديات داخل المعسكر المغلق، قبل أن يختتم مباراته الودية الأخيرة عقب انتهاء المعسكر.

وكان الفريق البترولي قد خاض معسكره الأول بالإسكندرية خلال الفترة من 16 وحتى 23 أغسطس، خاض خلالها مباراتين وديتين أمام الترام وسبورتنج.