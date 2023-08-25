موسكو: تكثيف التعاون في مجال الطاقة بين دول "بريكس"مع انضمام دول أعضاء من منظمة "أوبك"

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، اليوم الجمعة، أن التعاون في مجال الطاقة بين دول مجموعة "بريكس" سيتكثف خلال الفترة المقبلة مع انضمام دول أعضاء في منظمة "أوبك" إلى المجموعة، مُشيرًا إلى أن هذا الأمر سيساعد في مكافحة المؤامرات الخبيثة للغرب في هذا المجال.

وقال ريابكوف، في مؤتمر صحفي حول نتائج قمة البريكس في جنوب إفريقيا: "إنه مع انضمام تلك الدول إلى مجموعة بريكس، سيتعزز الحوار بشأن ملف الطاقة بشكل واضح، وقد تم بالفعل تطوير أشكال تبادل المعلومات وممارسات البحث في هذا المجال".. بحسب ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

كما أشار إلى أن انضمام دول أعضاء في منظمة "أوبك"، تلك المنظمة العالمية التي تضم جميع الدول المصدرة للنفط على مستوى العالم، إلى بريكس سيسهم في تحسين السلامة العامة من المؤامرات الخبيثة التي تُحاك في مجال الطاقة.

يُشار إلى أن قمة بريكس عُقدت هذا العام في جوهانسبرج خلال يومي 22 و24 أغسطس برئاسة جنوب أفريقيا. وكان هذا أكبر اجتماع لرؤساء دول وحكومات الجنوب العالمي في السنوات الأخيرة. وكان من بين المدعوين زعماء 54 دولة أفريقية.

واتفق المشاركون في القمة على انضمام كل من: مصر والأرجنتين وإثيوبيا وإيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى الرابطة اعتبارا من 1 يناير 2024. كما سيتم وضع قائمة جديدة بالأعضاء المحتملين في القمة المقبلة.

يُشار إلى أن مجموعة "بريكس" هي تكتل دولي يضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، تأسست عام 2006، في قمة استضافتها مدينة يكاترينبورج الروسية، ومن أهم أهداف هذه المجموعة الدولية زيادة العلاقات الاقتصادية فيما بينها بالعملات الوطنية، بهدف تقليل الاعتماد على الدولار.