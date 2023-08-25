اقرأ غدا في "البوابة".. حظر الحرق والتدنيس.. مشروع قانون بالبرلمان الدنماركي لمنع الإساءة للمصحف

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ السبت 26 أغسطس 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

عملية كوماندوز أوكرانية فى القرم.. كييف تعلن قتل جنود روس ورفع العلم الأوكرانى.. وهجمات مكثفة بالطائرات المسيرة على شبه الجزيرة

13 طائرة و٥ سفن.. تايوان تعلن اختراق مقاتلات حربية صينية مجالها الجوى

بعد طول انقطاع.. محادثات صينية هندية «معمقة» حول الوضع على الحدود

تحالف عالمى لمكافحة جرائم الطبيعة.. %8 زيادة سنوية فى الاعتداءات البيئية.. و281 مليار دولار حجم التجارة غير المشروعة خلال 2018

حظر الحرق والتدنيس.. مشروع قانون بالبرلمان الدنماركى لمنع الإساءة للمصحف

النيجر تعطى الضوء الأخضر لبوركينا فاسو ومالى للتدخل حال تعرضها لعدوان

والرئيس النيجيرى: أنا من يعيق «إيكواس» عن التدخل العسكرى

3 دول تدين انتهاكات كوريا الشمالية للقرارات الأممية

1.5 مليون إصابة بـ «كوفيد» 19 آخر 28 يوما

ترامب في السجن.. إطلاق سراح الرئيس الأمريكى السابق بكفالة بعد توقيفه 20 دقيقة