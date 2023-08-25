ألمانيا تسهل إجراءات منح الجنسية لتعويض نقص العمالة

أقرت الحكومة الألمانية مشروع قانون بشأن منح الجنسية، والذى يهدف إلى تسهيل إجراءات منح الجنسية الألمانية إلى المهاجرين وإتاحة المجال أمام ازدواجية الجنسية لشريحة أكبر.

وقالت وكالة الأنباء الألمانية، إن القانون سيسمح لمن أقام فى ألمانيا لمدة ٥ أعوام بتقديم طلب للحصول على جواز السفر الألمانى شريطة التزام مقدم الطلب "بقيم المجتمع الحر"، إذ ينص القانون بشكل صريح على استبعاد تجنيس الذين ارتكبوا جرائم ذات دوافع معادية للسامية أو عنصرية، كما يشترط القانون أيضا قدرة المتقدم على كسب عيشه بشكل عام من دون الاعتماد على الإعانات الاجتماعية.

ووفقا لوكالة الصحافة الفرنسية، فإن الإجراءات الجديدة التى لا يزال تطبيقها رهن مصادقة البرلمان عليها، سيصبح الحصول على الجنسية ممكنا بعد الإقامة لمدة ٥ أعوام بدلا من ٨ أعوام، أما الذين اندمجوا فى المجتمع ويتقنون اللغة الألمانية بشكل جيد، فيمكنهم طلب ذلك بعد ٣ أعوام فقط.

كما أن طالبو الجنسية سيحتاجون إلى إثبات أنهم لا يعتمدون على معونة من الدولة الألمانية، علما بأن هذا الشرط سيكون خاضعا لاستثناءات، وفق المصدر نفسه. وبهذا القانون، تسعى الحكومة إلى تحقيق عدة أهداف، من بينها جعل ألمانيا أكثر جاذبية بالنسبة للكوادر الفنية المتخصصة، والتحفيز على الحصول على موطئ قدم فى ألمانيا والاندماج فى المجتمع.

