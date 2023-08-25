مصطفى محمد على رأس تشكيل نانت في مواجهة موناكو

أعلن بيير أريستوي، المدير الفني لفريق نانت، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري مصطفى محمد، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة موناكو، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الفرنسي لموسم 2023-2024.

يستضيف نانت، اليوم الجمعة، موناكو على ملعبه لا البوجوار، في اللقاء الذي ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود الدولي المصري مصطفى محمد، هجوم الكناري أمام موناكو، ليتواجد في تشكيل نانت الأساسي للمباراة الثالثة على التوالي.

وقص مصطفى محمد شريط أهدافه مع نانت في الدوري الفرنسي بالموسم الجديد، في الجولة الأولى أمام تولوز.

كان نانت، خسر من تولوز بهدفين مقابل هدف، كما تلقى خسارة من ليل بالجولة الثانية من المسابقة بثنائية دون رد.

بتلك الهزيمتين، يحتل نانت، المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري الفرنسي بلا نقاط، فيما يتصدر موناكو الترتيب بـ6 نقاط.

تشكيل نانت أمام موناكو