مولدوفا تعلن مواصلتها تقديم المساعدات لأوكرانيا

أعلنت وزارة خارجية مولدوفا، أن كيشيناو ستواصل تقديم المساعدات لأوكرانيا على المستوى الثنائي ومن خلال المنظمات الدولية، رغم تحذيرات الخارجية الروسية.

وقالت خارجية مولدوفا، اليوم الجمعة، "تتعاون مولدوفا مع الذين يروجون للقيم الديمقراطية، سنواصل تقديم كل المساعدة الممكنة لأصدقائنا الأوكرانيين سواء على المستوى الثنائي أو في إطار المنظمات الدولية".

وأشارت إلى أن مولدوفا عازمة على الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وترفض محاولات تقويض الجهود المبذولة في سبيل ذلك.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، قد أعلنت في وقت سابق اليوم أن روسيا حذرت مولدوفا من التورط بشكل أكبر في عملية "دعم" كييف، مشيرة إلى أن ذلك يعرض أمن المنطقة للخطر، ويحول مولدوفا إلى "شريك في جرائم حرب نظام كييف"، على حد وصفها.