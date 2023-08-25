تشكيل ريال مدريد.. كيبا أساسي لأول مرة أمام سيلتا فيجو

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة سيلتا فيجو، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني لموسم 2023-2024.

يحل ريال مدريد، اليوم الجمعة، ضيفًا على سيلتا فيجو بملعب بالايدوس، إذ ينطلق اللقاء في العاشرة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

يتواجد الحارس الإسباني كيبا أريزابالاجا، في التشكيل الأساسي للريال لأول مرة، بعد انضمامه للملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، قادمًا من تشيلسي الإنجليزي.

ويقود الثنائي البرازيلي فينيسيوس جونيور ورودريجو جوس، هجوم الميرينجي، منذ بداية الموسم الجاري، بدعم هجومي من الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام.

تشكيل ريال مدريد أمام سيلتا فيجو

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا

خط الدفاع: داني كارفخال - أنطونيو روديجير - دافيد ألابا - فران جارسيا

خط الوسط: أوريلين تشواميني - إدواردو كامافينجا - فيديريكو فالفيردي - جود بيلينجهام

وفي الهجوم: رودريجو جوس - فينيسيوس جونيور.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 6 نقاط، بفارق الأهداف عن رايو فاليكانو وفالنسيا، فيما يأتي سيلتا فيجو في المركز السادس عشر بنقطة وحيدة.