هاني فرحات: شيرين عبد الوهاب مفاجأة ليلة الدموع المفرحة

قال قائد حفل ليلة الدموع المايسترو هاني فرحات، كل المشاركين في الحفل كان هدفهم إمتاع الجمهور العربي كما أن الجميع كان لديه رغبة في تقديم أفضل ما لديه ،لكنني ومع الأوركسترا بذلنا مجهودا كبيرا في البروفات بسبب رغبتنا في تقديم كل مطرب بشكل جديد أمام جمهوره.



وتابع هاني في بيان له، شيرين كانت المفاجأة الأهم لأنها تحظى بشعبية كبيرة لدي كل الجمهور العربي وظهرت بشكل متميز وسعيد أنني التقيت بها لأنها من المطربات شديدة الخصوصية وجودها أعطى الحفل قوة كبيرة.

واختتم هاني فرحات حديثه وقال:" استمتعنا سويا بالموسيقى التي قدمناها كما أن كواليس البروفات كانت ممتعة معهم جميعا ،ولذلك وفقنا جميعا إلي الخروج الذي خطط له".

يذكر أن حفل ليلة الدموع شارك به عدد كبير من الفنانين منهم أحمد كمال ، طارق الشيخ، مسلم، حمادة هلال، تامر عاشور، أحمد سعد، هيثم شاكر.