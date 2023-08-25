تخفيضات كبيرة.. انطلاق مهرجان "الهاند ميد" في بورسعيد بمشاركة 40 سيدة

نظمت رابطة فنانات الهاند ميد بمحافظة بورسعيد، مهرجانًا، اليوم الجمعة، في بازار بورسعيد الجديد بمنطقة القنال الداخلي لعرض المشغولات والمصنوعات اليدوية لأكثر من 40 سيدة وفتاة، وذلك تحت رعاية اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وبالتعاون مع الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة.

وشهد المهرجان اقبال من أبناء بورسعيد وزوارها من المحافظات الأخرى، في ظل إشادة بتنوع وجودة المعروضات وانخفاض سعرها مقارنة بالأسعار في الأسواق.

ومن جانبها، أشارت ميادة عاشور، رئيس الرابطة، إلى أن الرابطة بدأت منذ حوالي 5 أعوام وبدأت بـ5 سيدات فقط حتى وصل العدد الآن إلى 70 سيدة وفتاة يجرى تنظيم دورات تدريبية لتطوير مهاراتهم، ومعارض بمختلف أنحاء الجمهورية لمساعدتهم في تسويق منتجاتهم، وذلك في الأماكن التي تشهد تجمعات وبالتزامن مع المواسم مثل: الأعياد وشهر رمضان والمدارس.

وأوضحت أن المهرجان يضم الحرف اليدوية المختلفة مثل: مشغولات يدوية، واكسسوارات، ومنتجات طبيعية من الصبار، تحف منزلية، ميكب اب، حقائب الخرز، شموع، كروشيه، دهب صيني، ومنتجات خشبية ورخامية ومستلزمات الفون ولعب الأطفال، وذلك بتخفيضات وخصومات كبيرة بحيث يبدأ سعر البيع من 5 جنيهات، بجانب توزيع هدايا على الزوار وتنظيم فقرات فنية بمشاركة فرق السمسمية والتنورة.