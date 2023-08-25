الصحة العالمية: انعدام الأمن ومحدودية الأدوية يشكلان تحديا لتقديم الرعاية الصحية في السودان

قالت منظمة الصحة العالمية، إن انعدام الأمن ومحدودية الوصول إلى الأدوية، إضافة إلى الإمدادات الطبية والكهرباء والمياه، يشكلون تحديا أمام تقديم الرعاية الصحية في الولايات السودانية المتضررة بشكل مباشر من النزاع، وذلك بعد أربعة شهور من بدايته.

وأوضح المتحدث باسم منظمة الصحة طارق جساريفيتش - في مؤتمر صحفي اليوم /الجمعة/ في جنيف - أن الخدمات الصحية في الولايات السودانية التي لا تشهد قتالا نشطا تتأثر أيضا بنقص الإمدادات، وذلك في سياق تدفق النازحين داخليا الفارين من مناطق الصراع النشط.

وأشار جساريفيتش إلى أن المنظمة تحققت (في الفترة من 15 أبريل إلى 11 أغسطس) من 53 هجوما على مرافق الرعاية الصحية، ما أدى إلى مقتل 11 شخصا وإصابة 38 آخرين، مدينا الهجمات المتزايدة على مرافق الرعاية الصحية في السودان واحتلالها.

وشدد على ضرورة حماية سلامة وقدسية الرعاية الصحية في جميع الأوقات، وخاصة في حالات العنف المميت وعندما يصبح عمل الجهات الفاعلة في مجال الرعاية الصحية والوصول الآمن للخدمات المنقذة للحياة أكثر أهمية، محذرا من أن الهجمات على مرافق الرعاية الصحية تشكل انتهاكا صارخًا للقانون الإنساني الدولي والحق في الصحة ويجب أن تتوقف.

ونقلت المنظمة عن اللجنة الأولية لنقابة أطباء السودان، أن 67% (60 من أصل 89) من جميع المستشفيات الرئيسية في المناطق المتضررة مثل الخرطوم وكردفان ودارفور كانت خارج الخدمة اعتبارا من 31 مايو، في الوقت الذي تتعرض المستشفيات التسع والعشرين التي تعمل بشكل كامل أو جزئي (بعضها يقدم خدمات طبية طارئة فقط) لخطر الإغلاق بسبب نقص الطاقم الطبي والإمدادات والمياه والكهرباء، محذرة من أن استمرار انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع في بعض المناطق ونقص الكهرباء في المستشفيات يعرض المرضى والإمدادات الطبية القابلة للتلف لخطر كبير.

ولفت جساريفيتش إلى أن خدمات الصحة العامة الحيوية بما في ذلك تطعيم الأطفال ومراقبة الأمراض ومكافحة ناقلات الأمراض قد توقفت، وحذرت المنظمة من أنه مع بداية موسم الأمطار فإن هناك خطر متزايد لتفشي الأمراض المنقولة بالمياه والأمراض المنقولة بالنواقل، بالإضافة إلى التحديات في إدارة النفايات في الخرطوم والولايات الأخرى المتضررة من النزاع ما يشكل مخاطر صحية كبيرة.

وحذر من أن انقطاع الوصول إلى غسيل الكلى في السودان لاسيما في الخرطوم والولايات الأخرى المتضررة من النزاع يشكل تهديدا خطيرًا لحياة ما يقرب من 8 آلاف مريض، بما في ذلك 240 طفلا الذين يحتاجون إلى جلسات غسيل كلى منتظمة، إضافة إلى 4500 يحتاجون إلى علاج لزراعة الكلى.

وأوضح متحدث منظمة الصحة أن هؤلاء المرضى معرضون لخطر الموت إذا لم يتم إعادة تقديم الخدمات بشكل عاجل من خلال توفير الإمدادات والخدمات، وأن 105 مراكز حكومية كانت تقدم خدمات غسيل الكلى مجانا قبل بدء النزاع، ولكن منذ بداية شهر أغسطس أغلقت العديد من مراكز غسيل الكلى في السودان أبوابها بسبب نقص الإمدادات والباقي معرضة لخطر الإغلاق خلال الأسبوع المقبل.