الإثنين.. وزير الخارجية الأوكراني يعقد محادثات في التشيك

أعلنت وزارة الخارجية التشيكية، أن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، سيعقد محادثات في العاصمة (براغ) مع نظيره التشيكي يان ليبافسكي، يوم الإثنين المقبل.

وذكرت الوزارة في بيان، أورده راديو "براغ" الدولي، اليوم الجمعة أن من بين الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال: المساعدات التشيكية الإضافية المقدمة إلى أوكرانيا، وقضية الأطفال الأوكرانيين، والاستعداد للقمة الثالثة لـ"منتدى القرم الدولي".

وتتزامن زيارة وزير الخارجية الأوكراني مع اجتماع يستمر أسبوعًا في (براغ) لسفراء التشيك في جميع أنحاء العالم، والذي من المتوقع أن يلقي كوليبا كلمة خلاله أيضًا.