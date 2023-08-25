أشرف صبحي ينجح في الخروج بأشهر الأندية الشعبية من الانهيار إلى الاستقرار

نجح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فى تجاوز العديد من الأزمات التي فرضت نفسها على الساحة الرياضية والخروج بها إلى بر الأمان.



أشرف صبحي عمل على حل الأزمات الرياضية والخروج إلى بر الأمان بأندية شعبية عصفت بها الأزمات الادارية والمالية بداية من نادي الاسماعيلي ثم الاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي واخيرا نادي الزمالك .



تعامل وزير الرياضة مع جميع الأزمات بهدوء تام من أجل عودة الاستقرار إلى الأندية الشعبية ومساندة مجالس الإدارات فى هذه الأندية والتي كانت على صفيح ساخن بسبب الصراعات الشخصية والأزمات.



جاءت مساندة وزير الرياضة لتصب فى مصلحة الأندية الشعبية وهذا ما ظهر واضحا داخل جدران قلعة الدراويش بالإسماعيلية وعمل انتخابات أفرزت عن مجلس إدارة جديد يقود النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس نصر أبو الحسن.



ذلل وزير الرياضة جميع الصعاب أمام مجلس ادارة نادي الإتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي الذي كان يعاني موخرا بسبب كثرة الأزمات وتقديم مجلس الإدارة استقالته لولا تدخل الدكتور اشرف صبحي لإنهاء هذه الأزمات ودعم زعيم الثغر ماليا فى بناء فرع النادي الجديد .



كما أنهى وزير الرياضة أزمات مجلس ادارة نادي المصري البورسعيدي الإدارية الذي لوح اكثر من مرة بالاستقالة لكن تدخل وزير الرياضة فى الوقت المناسب أعاد الاستقرار من جديد داخل النادي المصري بالإضافة للمساهمة فى بناء استاد نادي المصري الجديد.



يأتي التعامل السليم من قبل وزير الشباب والرياضة مع أزمة الاستقالة الجماعية لمجلس إدارة الزمالك واستقالة القائمين بأعمال المدير التنفيذي ومدير النشاط الرياضي والمدير المالي ووجود فراغ إداري داخل القلعة البيضاء يهدد استقرارها ليقوم وزير الرياضة بالتدخل السريع وتعيين لجنة ثلاثية لعودة الاستقرار مجددا لنادي الزمالك والحفاظ على استقراره حتى موعد انتخابات مجلس جديد للقلعة البيضاء ديسمبر المقبل .