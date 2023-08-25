بيلاروسيا: حماية مؤسس "فاجنر" لم تكن مسئوليتنا

أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أن ضمانة سلامة مؤسس "فاجنر" يفغيني بريغوجين لم تكن مسئوليته، وأنه لم يطلب منه ذلك الأمر.

وقال لوكاشينكو اليوم الجمعة إن آخر محادثاته مع بريغوجين تناولت إنهاء القضايا الجنائية التي رفعت بحق رجال "فاجنر" بعد تمردهم في يونيو الماضي، وانسحاب قوات المجموعة إلى أراضي بيلاروسيا، لافتا إلى أنه بالرغم من وفاة بريغوجين ستبقى نواة المجموعة في أراضي بيلاروسيا.

وكانت طائرة ركاب خاصة على متنها 10 أشخاص بينهم مؤسس "فاجنر" يفغيني بريغوجين، تحطمت أول أمس الأربعاء، في منطقة تفير شمال العاصمة الروسية موسكو خلال رحلة داخلية بين موسكو وسان بطرسبورغ، حسبما ذكرت السلطات، التي أكدت مقتل كل من كان على متنها، فيما فتحت لجنة التحقيقات الروسية تحقيقا جنائيا في الحادث.