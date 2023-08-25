الخارجية الروسية: نعتزم توسيع نفوذ الـ"بريكس" خلال فترة رئاسة روسيا للمجموعة

أعلن نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف، اليوم الجمعة، عزم بلاده توسيع نفوذ مجموعة "بريكس" على الساحة العالمية خلال فترة رئاسة روسيا للمجموعة.

وقال ريابكوف، في مؤتمر صحفي حول نتائج قمة البريكس في جنوب أفريقيا: "اعتبارًا من الأول من يناير، ستترأس بلادنا المجموعة. وخلال الرئاسة الروسية، ستعقد فعاليات بريكس التقليدية لأول مرة بمشاركة كاملة من الأعضاء الجدد"، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأضاف: "كما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة البريكس أمس، سنواصل قضية توسيع نفوذ مجموعتنا في العالم، وإقامة تفاعل عملي مع الأعضاء الجدد في إطار المجموعة، وتطوير الحوار حول (البريكس بلس+)".

يُشار إلى أن قمة البريكس عُقدت هذا العام في جوهانسبرج خلال يومي 22 و24 أغسطس برئاسة جنوب أفريقيا.

وكان هذا أكبر اجتماع لرؤساء دول وحكومات الجنوب العالمي في السنوات الأخيرة. وكان من بين المدعوين زعماء 54 دولة أفريقية.

واتفق المشاركون في القمة على انضمام مصر والأرجنتين وإثيوبيا وإيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى الرابطة اعتبارا من 1 يناير 2024.

كما سيتم وضع قائمة جديدة بالأعضاء المحتملين في القمة المقبلة.

يُشار إلى أن مجموعة "بريكس" هي تكتل دولي يضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، تأسست عام 2006، في قمة استضافتها مدينة يكاترينبورج الروسية، ومن أهم أهداف هذه المجموعة الدولية زيادة العلاقات الاقتصادية فيما بينها بالعملات الوطنية، بهدف تقليل الاعتماد على الدولار.