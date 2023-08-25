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الجمعة 25 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

منتخب السلة يخسر أمام ليتوانيا في كأس العالم

منتخب مصر
منتخب مصر
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خسر المنتخب المصري لكرة السلة في أولى مبارياته في كأس العالم المقامة في الفلبين أمام منتخب ليتوانيا بنتيحة 93-67، في لقاء الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بالبطولة.


وانتهت نتيجة الربع الأول من مباراة مصر وليتوانيا بنتيجة 26-12.

وفي الربع الثاني حافظ منتخب ليتوانيا على تفوقه وأنهاه بنتيجة 46-34.

وانتهت نتيجة الربع الثالث من المباراة باستمرار تفوق منتخب ليتوانيا بنتيجة 70-53.

واتسع الفارق في الربع الرابع والأخير من المباراة، إذ وصل إلى 26 نقطة لينهي منتخب ليتوانيا المباراة بنتيجة 93-67.

ويلتقي المنتخب المصري في مباراته الثانية بالبطولة أمام نظيره مونتيجرو في تمام الساعة 11:45 من صباح الأحد المقبل 27 أغسطس الجاري، قبل أن يختتم مبارياته بمواجهة المكسيك.

منتخب مصر كأس العالم ليتوانيا الفلبين المجموعة الرابعة