منتخب السلة يخسر أمام ليتوانيا في كأس العالم

خسر المنتخب المصري لكرة السلة في أولى مبارياته في كأس العالم المقامة في الفلبين أمام منتخب ليتوانيا بنتيحة 93-67، في لقاء الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بالبطولة.



وانتهت نتيجة الربع الأول من مباراة مصر وليتوانيا بنتيجة 26-12.

وفي الربع الثاني حافظ منتخب ليتوانيا على تفوقه وأنهاه بنتيجة 46-34.

وانتهت نتيجة الربع الثالث من المباراة باستمرار تفوق منتخب ليتوانيا بنتيجة 70-53.

واتسع الفارق في الربع الرابع والأخير من المباراة، إذ وصل إلى 26 نقطة لينهي منتخب ليتوانيا المباراة بنتيجة 93-67.

ويلتقي المنتخب المصري في مباراته الثانية بالبطولة أمام نظيره مونتيجرو في تمام الساعة 11:45 من صباح الأحد المقبل 27 أغسطس الجاري، قبل أن يختتم مبارياته بمواجهة المكسيك.