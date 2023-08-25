تبخر 821 مليون متر مكعب من الماء بسبب درجات الحرارة القياسية بالمغرب

أفاد موقع "هسبريس" المغربي بأن منسوب ملء السدود بالمغرب يتراجع بشكل ملحوظ، حيث تسببت درجات الحرارة غير المسبوقة في بعض مناطق البلاد في نقص حاد في منسوب المياه.

وذكر الموقع المغربي أن هذا ينذر بتعميق أزمة العطش التي تشهدها البلاد.

وبحسب الأرقام التي أعلنت عنها وزارة التجهيز والماء عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، فإن نسبة ملء السدود بلغت 27.45 في المائة، بإجمالي يقدر بأربعة مليارات و425 مليون متر مكعب، بينما كانت في نهاية مايو من العام الماضي عند مستوى 32.52 في المائة، بإجمالي 5 مليارات و246 مليون متر مكعب.

ولفت موقع "هسبريس" إلى أن الأرقام توضح انخفاضا بأكثر من ناقص خمسة في المائة، خلال ثلاثة أشهر، أي تبخر نحو 821 مليون متر مكعب من الماء.