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الجمعة 25 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

إلياس محمد حجاج يحصد الميدالية الذهبية ببطولة كأس مصر للجمباز تحت 7 سنوات

إلياس محمد حجاج
إلياس محمد حجاج
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حصد اللاعب إلياس محمد حجاج الميدالية الذهبية في بطولة الجمهورية للجمباز الفني رجال تحت 8 سنوات، المقامة في نادي مدينة نصر الرياضي، وحصل على المستوى الأول.
ونجح اللاعبون بنادى النادى إلياس محمد حجاج، يونس محمد فيض كمال، مازن علاء الأمير، زين الدين محمد طه إمام، فى حصد ميداليات ذهبية.
ويقود الفريق جهاز فني مكون من الكابتن محمد عزت، والكابتن محمد عزوز والكابتن محمود جاد الله، والكابتن محمد شعبان، الكابتن احمد عمر.
وشهدت البطولة حضور كبير لأسر اللاعبين الذين شجعوا اللاعبين من المدرجات، وسط فرحة وسعادة كبيرة وأجواء احتفالية، وإشادة بمستوى التنظيم في البطولة، كما وجهوا الشكر للمدربين أعضاء الجهاز الفني على جهوده الكبيرة مع اللاعبين وتجهيزهم بشكل متميز وإعدادهم وتأهيلهم للبطولة.