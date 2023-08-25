المستشارين الآليين يغيرون طبيعة إدارة الاستثمار

الجمعة 25/أغسطس/2023 - 06:35 م

في السنوات الأخيرة، شهدت الصناعة المالية تحولًا كبيرًا من خلال دمج الذكاء الاصطناعي (AI) والأتمتة في مختلف جوانب عملياتها. وكان أحد التغييرات الأكثر عمقا هو ظهور المستشارين الآليين واعتمادهم السريع من قبل المنصات الرقمية التي تستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتقديم المشورة الاستثمارية الآلية والشخصية وإدارة المحافظ الاستثمارية، والتي تشمل التداول بالأسهم والاستثمار في مختلف الأصول المالية. تتعمق هذه المقالة في تطور المستشارين الآليين وتستكشف كيف يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل مجال إدارة الاستثمار.

شرح المستشارين الآليين

المستشارون الآليون عبارة عن منصات عبر الإنترنت تستفيد من الخوارزميات المتطورة والنماذج المستندة إلى الذكاء الاصطناعي لمساعدة المستثمرين على إنشاء وإدارة محافظ استثمارية متنوعة. تقوم هذه المنصات بجمع بيانات حول الوضع المالي للمستثمر، وتحمل المخاطر، وأهداف الاستثمار من خلال الاستبيانات عبر الإنترنت. تقوم خوارزميات الذكاء الاصطناعي بعد ذلك بمعالجة هذه المعلومات للتوصية باستراتيجية مناسبة لتخصيص الأصول والاستثمار.

مزايا المستشارين الآليين

1. التخصيص: تمكّن خوارزميات الذكاء الاصطناعي المستشارين الآليين من إنشاء خطط استثمار مخصصة مصممة خصيصًا لأهداف المستثمرين الأفراد وتحملهم للمخاطر. كان هذا المستوى من التخصيص متاحًا في السابق فقط للمستثمرين الأثرياء الذين يعملون مع مستشارين بشريين.

2. اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات: يمكن للمستشارين الآليين تحليل كميات هائلة من بيانات السوق التاريخية وفي الوقت المباشر، لتوجيه استراتيجياتهم الاستثمارية كواحدة من طرق الثراء المهمة في الاستثمار. ويساعد هذا النهج المبني على البيانات في اتخاذ قرارات استثمارية أكثر استنارة والتكيف مع تغيرات السوق بسرعة.

3. الاستثمار الخالي من العواطف: غالبًا ما تؤثر العواطف البشرية على قرارات الاستثمار، مما يؤدي إلى نتائج دون المستوى الأمثل. يعمل المستشارون الآليون على أساس المنطق والخوارزميات المحددة مسبقًا، مما يزيل التحيزات العاطفية من عملية الاستثمار.

4. المراقبة المستمرة: يقوم المستشارون الآليون بمراقبة المحافظ وإعادة توازنها بشكل مستمر للحفاظ على توزيع الأصول المرغوب فيه. وهذا يقلل من الحاجة إلى الرقابة البشرية المستمرة ويضمن بقاء استراتيجية الاستثمار متوافقة مع أهداف المستثمر.

5. إمكانية الوصول والقدرة على تحمل التكاليف: يعمل المستشارون الآليون على إضفاء الطابع الديمقراطي على إدارة الاستثمار من خلال جعلها في متناول مجموعة واسعة من المستثمرين. كانت الخدمات الاستشارية المالية التقليدية تقتصر في كثير من الأحيان على الأفراد ذوي الثروات العالية بسبب الرسوم المرتفعة. يقدم المستشارون الآليون رسومًا أقل وأحيانًا لا يوجد حد أدنى لمتطلبات الاستثمار، مما يجعل الاستثمار في متناول الجميع.

التحديات والصعوبات

في حين أن المستشارين الآليين يقدمون العديد من المزايا، إلا أن هناك أيضًا تحديات واعتبارات يجب معالجتها:

· التفاعل البشري المحدود: يقدر بعض المستثمرين اللمسة الشخصية والتفاعل البشري الذي يقدمه المستشارون التقليديون. قد لا يكون المستشارون الآليون مناسبين لأولئك الذين يفضلون اتباع نهج عملي أكثر في التخطيط المالي.

· خطر الاعتماد المفرط: يجب على المستثمرين أن يفهموا أنه على الرغم من أن خوارزميات الذكاء الاصطناعي هي أدوات قوية، إلا أنها ليست معصومة من الخطأ. قد يؤدي الاعتماد المفرط على المستشارين الآليين دون فهم استراتيجية الاستثمار الأساسية إلى نتائج غير متوقعة، لذلك يجب الانتباه عند إدارة الشؤون المالية بشكل شخصي.

· تقلبات السوق: في حين أن المستشارين الآليين مجهزون للتعامل مع تقلبات السوق، إلا أن الأحداث الصعبة والمواقف غير المسبوقة قد تتحدى أحيانًا خوارزمياتهم. وقد تؤدي التقلبات السريعة في السوق التي لوحظت خلال هذه الأوقات إلى أداء غير متوقع للمحفظة.

· المواقف المالية المعقدة: قد يحتاج المستثمرون الذين لديهم أوضاع مالية معقدة، مثل مصادر الدخل المتعددة، أو الاعتبارات الضريبية، أو احتياجات التخطيط العقاري، إلى مشورة أكثر تخصيصًا تتجاوز قدرات المستشارين الآليين.

مستقبل المستشارين الآليين

يشير مسار المستشارين الآليين إلى استمرار النمو والتطور. ومن المرجح أن يتم دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك التعلم الآلي ومعالجة اللغات الطبيعية، بشكل أكبر لتعزيز التخصيص والاستجابة للخدمات الاستشارية الروبوتية. بالإضافة إلى ذلك، ستشكل التغييرات التنظيمية والتطورات في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي كيفية عمل هذه المنصات وتفاعلها مع المستثمرين.