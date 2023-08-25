رئيسة المفوضية الأوروبية تهنئ الشعب الأوكراني بمناسبة عيد الاستقلال

هنأت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الشعب الأوكراني بعيد استقلاله عن الاتحاد السوفيتي الذي يوافق 24 أغسطس من كل عام.

وأكدت فون دير لاين في رسالة فيديو، نشرتها المفوضية الأوروبية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة - أن قوة أوكرانيا تكمن في شعبها، وقالت: بشجاعتكم وقوتكم وأملكم الدائم بمستقبل ينعم بالسلام والازدهار في أوروبا الموحدة، ستتمكن أوكرانيا من الانتصار في معاركها ضد روسيا.

وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية في كلمتها الموجهة للشعب الأوكراني:"أنتم مصدر إلهام لجميع الأوروبيين! ونحن سوف نقف إلى جانبكم طالما استغرق الأمر وقتا حتى تتحرر أوكرانيا. معًا، سنفوز بسلام عادل ودائم. عيد استقلال سعيد لأوكرانيا".