الأرصاد: غدا طقس حار رطب نهارا معتدل ليلا.. والعظمى بالقاهرة 34

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا السبت طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجـه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا، معتدل الحرارة رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلا.

أما عن الظواهر الجوية، فتتكون الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء، وتتهيأ فرص لأمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على محافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة جدا وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة ونصف متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 34 25

العاصمة الإدارية 35 25

6 اكتوبر 35 24

بنهــــا 34 24

دمنهور 33 23

وادى النطرون 34 23

كفر الشيخ 33 23

المنصورة 33 24

الزقازيق 34 24

شبين الكوم 34 24

طنطا 33 23

دمياط 32 25

بورسعيد 32 25

الإسماعيلية 35 24

السويس 35 23

العريش 32 23

رفح 31 23

رأس سدر 36 27

نخل 36 21

كاترين 35 17

الطور 35 27

طابا 36 25

شرم الشيخ 40 30

الاسكندرية 32 24

العلمين الجديدة 31 24

مطروح 31 22

السلوم 34 23

سيوة 41 25

رأس غارب 37 27

الغردقة 38 29

سفاجا 38 29

مرسى علم 38 29

شلاتين 41 31

حلايب 36 29

أبو رماد 37 30

رأس حدربة 36 29

الفيوم 38 23

بني سويف 38 23

المنيا 39 24

أسيوط 39 24

سوهاج 41 25

قنا 45 27

الأقصر 45 27

أسوان 46 29

الوادى الجديد 45 27

أبوسمبل 45 29

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة 41 30

المدينة 47 31

الرياض 44 30

المنامة 39 34

أبوظبى 41 31

الدوحة 43 30

الكويت 48 32

دمشق 38 19

بيروت 31 28

عمان 33 20

القدس 31 19

غزة 30 24

بغداد 42 31

مسقط 39 33

صنعاء 31 17

الخرطوم 43 30

طرابلس 33 25

تونس 38 25

الجزائر 30 23

الرباط 32 21

نواكشوط 33 27

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 34 18

إسطنبول 30 24

إسلام آباد 32 23

نيودلهى 36 28

جاكرتا 32 25

بكين 27 20

كوالالمبور 30 23

طوكيو 33 25

أثينا 34 24

روما 36 20

باريس 23 13

مدريد 33 17

برلين 25 15

لندن 20 12

مونتريال 21 15

موسكو 21 11

نيويورك 27 21

واشنطن 32 22

أديس أبابا 23 11