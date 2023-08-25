برلماني: انضمام مصر لتجمع بريكس انتصار جديد للوطن

أكد النائب شعبان لطفي، عضو مجلس النواب، أن انضمام مصر إلى تجمع بريكس الاقتصادى، انتصار جديد للوطن، وسوف يكون له مردود إيجابي على الاقتصاد المصري، لأن قرار الانضمام إلى بريكس سيعود بالنفع على المواطن.

وأضاف عضو مجلس النواب في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" اليوم الجمعة ، أن تجمع بريكس يسعى إلى تعزيز التبادل بالعملات المحلية بدلا من الدولار مما يساهم فى معالجة الفجوة الدولارية التى تواجه مصر حاليا.

وأوضح النائب أن مصر قادرة على مواجهة التحديات وفي السنوات الماضية أظهرت قدرتها على حل مشكلات كثيرة وتحديات عظيمة ، ومع وجود أزمات اقتصادية عالمية أثرت أيضا على مصر إلا أن القيادة السياسية كانت تعمل دائما على إيجاد الحلول وهذا القرار يعد انتصار لسياسة مصر الخارجية، حيث يجعل مصر منفتحه اقتصاديا على العالم وتقوى الاقتصاد المصري، وينبغي الاستفادة من الانضمام إلى بريكس لتعزيز التعاون التجاري والاستثمار مع كافة البلدان دون التقيد بالدولار.

ووصف "لطفي" الانضمام إلى بريكس بالقرار الناجح بكل المقاييس، قائلا “نتمنى أن نرى اقتصاد مصر ضمن أقوى اقتصادات العالم”.