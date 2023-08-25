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الجمعة 25 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

إسماعيل يوسف: معسكرات مغلقة لفرق القطاعات استعدادا للموسم الجديد

إسماعيل يوسف
إسماعيل يوسف
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كشف إسماعيل يوسف رئيس قطاعات الناشئين بنادي الزمالك، عن إقامة معسكرات مغلقة لفرق القطاع خلال الفترة المقبلة، استعدادا للموسم الجديد.

وقال "تيجانا" إن هذا الأمر يأتي وفقًا للخطة الموضوعة لقطاع الناشئين من أجل تجهيز اللاعبين على أفضل شكل استعدادا للموسم الجديد.

وأكد إسماعيل يوسف أنه سيقام معسكران مغلقان لفرق قطاع الناشئين مواليد 2003 و 2005 بداية من الإثنين المقبل 28 أغسطس الجاري وحتي قبل انطلاق الموسم الجديد، داخل محافظة الإسماعيلية.

وأضاف أن المعسكر يتخلله مباريات ودية أمام الإسماعيلي في إطار الاستعداد لانطلاق بطولة الجمهورية للناشئين.

 

وأشار "تيجانا" إلى أن باقي فرق قطاع الناشئين ستنتظم في معسكرات مغلقة تباعًا عقب انتهاء معسكرات 2003 و 2005 .

 

وشدد إسماعيل يوسف أن هناك استراتيجية موضوعة لقطاعات الناشئين بالزمالك حتي تستمر في تقديم الأفضل كما هو معتاد خلال السنوات الأخيرة.

وأكمل "تيجانا" أن أحمد حسام ميدو وجمال حمزة و حازم إمام القائمين على اللجنة الفنية لقطاعات الكرة، يقوموا بمجهود جبار معه في كل الأمور الخاصة بالناشئين.

 

واختتم رئيس قطاعات الناشئين تصريحاته أن تشكيلات الأجهزة الفنية والإدارية لقطاعات الناشئين سيتم الإعلان عنها خلال الساعات القادمة عبر الموقع الرسمي للزمالك، حيث تم إعدادها وفقًا لمعايير خاصة .

إسماعيل يوسف نادي الزمالك الزمالك