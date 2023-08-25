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الجمعة 25 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أستاذ اقتصاد: مصر مكسب كبير لـ"بريكس"

بريكس
بريكس
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كشفت الدكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد، عن مكاسب انضمام مصر لتجمع بريكس.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة: تجمع “بريكس” توسعت أنشطته واجتماعاته إلي أن وصلنا إلى الدورة الـ15 التي تم فيها إعلان انضمام مصر لتجمع “بريكس”.


وأضافت: "إذا كنا نهنئ بريكس فهنئياً لبريكس بدخول مصر، فمصر دولة لها مواصفات خاصة، وانضمامها يعطي ديناميكية كبيرة لدول البريكس، فمصر إضافة كبيرة لهذا التجمع".

وأشارت “علي” إلى أن بريكس منظمة اقتصادية تستهدف تغيير حال الاقتصاد العالمي ومحاولة منها للوصول إلى مرحلة السلام الاقتصادي بتكوين تحالفات وتجمعات والاتجاه نحو التعددية.

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