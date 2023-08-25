رسميًا.. برشلونة يمدد عقد «تير شتيجن» بشرط جزائي ضخم

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الجمعة، تمديد عقد حارس مرمى الفريق الأول، الألماني مارك أندريه تير شتيجن حتى صيف 2028.

ووقع تير شتيجن على عقده الجديد مع برشلونة حتى يونيو 2028، بحضور خوان لابورتا رئيس النادي، ونائبه رافا يوستي، والمدير الرياضي الجديد ديكو.

انضم الحارس تير شتيجن إلى البلوجرانا في عام 2014، قادمًا من بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، وأصبح القائد الثاني للفريق حاليًا، حيث يخوض الدولي الألماني موسمه العاشر.

وشارك شتيجن في 379 مباراة مع برشلونة، وتوج مع الفريق بـ5 ألقاب لبطولة الدوري الإسباني، 5 لبطولة كأس ملك إسبانيا، بطولة دوري أبطال أوروبا، كلأس السوبر الأوروبي، كأس العالم للأندية مرة، وكأس السوبر الإسباني 3 مرات.

ويوجد في عقد شتيجن الجديد مع الفريق الكتالوني، شرطًا جزائيًا كبيرًا يصل إلى 500 مليون يورو، بحسب ما أوضح النادي في بيان إعلانه تجديد عقد صاحب الـ31 عامًا.

وأفادت تقارير صحفية، بأن تير شتيجن وافق على خفض راتبه بنسبة 30% وتأجيل مستحقاته مع برشلونة، الأمر الذي يساعد النادي على تسجيل اللاعبين الجدد في رابطة الدوري الإسباني.