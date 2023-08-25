تراجع طفيف.. أسعار الذهب مساء اليوم الجمعة 25 أغسطس 2023

تراجع سعر الذهب في مصر بقيمة 5 جنيهات مع نهاية تعاملات اليوم الجمعة 25 أغسطس 2023 في محلات الصاغة .

وبلغ سعر عيار 21 اليوم 2260 جنيه للبيع و 2280 جنيه للشراء و عيار 24 حوالي 2583 جنيه للبيع و 2606 جنيه للشاء .

بلغ سعر عيار 18 نحو 1937 جنيه للبيع و 1954 جنيه للشراء و عيار 14 نحو 1507 جنيه للبيع و 1520 جنيه للشراء.

وصل الجنيه الذهب نحو 18.08 ألف جنيه للبيع و 18.24 ألف جنيه للشراء، و أوقية الذهب نحو 80.33 ألف جنيه للبيع و 81.04 ألف جنيه للشراء.

وبلغ سعر كيلو الذهب نحو 2.6 مليون جنيه للبيع و 2.61 مليون جنيه للشراء.

