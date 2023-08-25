في ذكرى ميلاده.. أبرز مسرحيات الكاتب محمود دياب

تحتفي الأوساط الفنية، اليوم 25 أغسطس، بذكرى ميلاد الكاتب المسرحي محمود دياب، أحد أبرز كتاب جيل الستينات، ونظرا لشعفه وحبه للكتابة ترك العمل بالسلك القضائي وكرّس حياته للكتابة للمسرح.

رحلة إبداعية مع مطلع الستينيات

قالت الدكتورة هدى وصفي عضو لجنة المسرح بالمجلس الأعلى للثقافة، إن محمود دياب كان دائما تأخذه بعض التساؤلات حول الانتصارات والبطولات في ثورة يوليو، وحرب 73، وهل ستستمر ومن الذي يحصدها، فقد بدأت رحلته الإبداعية مع مطلع الستينات التي شهدت العديد من الأحداث السياسية لمجتمع يعيش نتائج ثورة يوليو.

تنتمي نصوص دياب المسرحية إلى الاتجاه الواقعي، فاهتم بالقصص التاريخية وكيفية توظيفها وإسقاطها على الواقع العربي، فقدم مجموعة متنوعة من الكتابات التي تحمل أفكارا قومية خالصة، لن يمكن تجاهلها على مر الأزمان.

ومن أبرز أعمال محمود دياب المسرحية هى: "الزوبعة"، التي نال خلالها جائزة منظمة اليونيسكو لأحسن كاتب مسرحي عربي، وترجمت إلى اللغات: "الإنجليزية، والفرنسية، والألمانية"، و"باب الفتوح"، و"أهل الكهف"، و"رسول من قرية تميره"، و"الغرباء لا يشربون القهوة"، و"الرجل الطيب في ثلاث حكايات"، وغيرها.

الغرباء لا يشربون القهوة

قدمت هذه المسرحية على مسرح الغد، في العام 2014، التي تدور أحداثها حول هوية المواطن المسلوبة من الغرباء، حيث تقدم قالبا من الكوميديا السوداء حول رجل في مواجهة مجموعة من الغرباء يحلون عليه ضيوفا في بيته، ويسعون للاستيلاء عليه وعلى هويته، فيدخل معهم في صراع من أجل الحفاظ علي حقه.

العرض من بطولة الفنانين: محمد متولى، وأحمد محمد الشريف، وحسام عادل، وخضر زنون، وآخرون، من تأليف محمود دياب، وإخراج حمدي أبو العلا.

مسرحية الغرباء لا يشربون القهوة

باب الفتوح

إحدى روائع محمود دياب المسرحية، التي قدمت على خشبة مسرح السلام بشارع القصر العيني في العام 2015، وجسد خلالها الفنان محمد رياض، شخصية الفارس المصري والثائر أسامة بن منصور، صاحب كتاب "باب الفتوح"، والذي يُكلَّف بمهام صعبة من قبل الشباب المعاصر بإرسال مطالبهم إلى القائد صلاح الدين، والتي تتمثل في الحرية، والكرامة الإنسانية، والعدالة الاجتماعية.

العمل بطولة الفنانين: يوسف شعبان، ومحمد رياض، وأشرف طلبة، ومحمد محمود، ومحمد سعيد عبودة، وأحمد فرغلي، وسكر شريف، وسمر جابر، وعزة جمال، ونسمة محمود، وآخرون، ومن إخراج فهمي الخولي.

مسرحية باب الفتوح

أرض لا تنبت الزهور

تعد هذه مسرحية اخر أعماله التي قدمت على خشبة مسرح الهناجر، وشارك في بطولة العمل الفنانة سوسن بدر، وإخراج أحمد عبدالحليم، والتي لاقت نجاحا كبيرا، فكانت من أروع ما قدمته سوسن بدر وحازت جائزة أفضل ممثلة فى هذا العرض، وطلب الكثير من المسرحيين تقديمها على المسرح القومى، وبالفعل نقلت إليه، لأنها من الأعمال المناسبة للظروف التى تمر بها البلاد.

أرض لا تنبت الزهور لفرقة الرقص الحديث

الزوبعة

قدمت هذه المسرحية في العام 1986، وتدور أحداثها حول قصة قرية ظلم أحد أبنائها وهو حسين أو شامة، والذي اتهم بجريمة قتل لم يرتكبها، وشهد بعض رجال هذه القرية أنهم شاهدوه وهو يقتل هذا الشخص، فدخل السجن لكنه توعد أهل قريته أنه سينتقم منهم بقتل عشرين رجل عندما يخرج من السحن، فتتوالى الأحداث.

شارك في بطولة العمل الفنانين: عادل أبو هميلة، ومحمد كامل، وحمدي حافظ، وزايد فؤاد، ويوسف رجائي، وأحمد عقل، ومحمد الشويحي، وجمال إسماعيل، وعبدالغني ناصر، وناهد رشدي، وليلى فهمي، وأمينة رزق، وماهر سليم، وأحلام الجريتلي، وآخرون، من تأليف محمود دياب، وإخراج سمير العصفوري.