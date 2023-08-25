البحرية الروسية تدمر مواقع البنية التحتية لموانئ الجيش الأوكراني

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة، أن قواتها البحرية وجهت ضربة بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى من البحر لأحد مواقع البنية التحتية للموانئ التي تستخدم لمصلحة القوات الأوكرانية.

وذكرت الدفاع الروسية في تقرير أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية أن الضربة حققت هدفها وأصابت الموقع المستهدف، إضافة إلى إسقاط طائرة هجومية أوكرانية من طراز "سو-25" قرب قرية زولوتايا بالكا في خيرسون حيث بلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا المحور نحو 50 جنديا، وصد 3 هجمات على محور دونيتسك حيث بلغت خسائر العدو 260 جنديا.

وأضافت أن القوات الأوكرانية خسرت ما يصل إلى 80 جنديا على محور كراسني ليمان، وصدت القوات الروسية 3 هجمات للعدو على محور كوبيانسك، وتم تصفية ما يصل إلى 50 جنديا أوكرانيا، فيما تم القضاء على 125 فردا على محور جنوب دونيتسك.

وأوضحت الدفاع الروسية أن قواتها قامت بصد 5 هجمات للقوات الأوكرانية على محور زابوروجيا والقضاء على أكثر من 110 عسكريين أوكرانيين، كما جرى تدمير مستودع ذخيرة ميداني للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة رابوتينو.

وأوضحت أنه تم اعتراض 5 صواريخ من نظام "هيمارس" وصاروخ "هارم" مضاد للرادار أمريكي الصنع، إلى جانب صاروخ موجه مضاد للطائرات من طراز "إس-200" تم تحويله إلى نسخة هجومية، وتدمير 73 مسيرة أوكرانية بالنيران أو بوسائل الحرب الإلكترونية.