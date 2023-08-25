موسكو: بنك التنمية لمجموعة "بريكس" لم يرفض تمويل مشروعات في روسيا

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف اليوم الجمعة، أن بنك التنمية الجديد لمجموعة "بريكس" لا يرفض تمويل مشروعات في روسيا، لكن هناك صعوبات بسبب موقف الغرب أو العقوبات.

وقال ريابكوف في مؤتمر صحفي عقب قمة “بريكس” في جوهانسبورغ: “لم يرفض بنك التنمية الجديد تمويل مشاريع في روسيا، ظهرت صعوبات في تنفيذ بعض جوانب هذا العمل بسبب ضغوط العقوبات من الدول الغربية”.

وأضاف الدبلوماسي الروسي أنه مع تعيين ديلما روسيف، الرئيسة السابقة للبرازيل، في قيادة بنك التنمية الجديد، نشاهد رغبة من إدارة المؤسسة المالية في إيجاد طرق مبتكرة لتجاوز هذه الصعوبات.

كذلك أشار إلى أن المشاورات في إطار “بريكس” مستمرة حول إطلاق أدوات دفع مستقلة عن الغرب، فضلا عن تأسيس منصة آمنة للتسويات بين الأطراف.

واستضافت مدينة جوهانسبورغ في جنوب إفريقيا هذا الأسبوع قمة مجموعة “بريكس”، حيث بحث ممثلو الدول الأعضاء تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية، كما تم الإعلان عن انضمام دول جديدة للمجموعة.

ومثل وزير الخارجية الروسي بلاده في قمة جوهانسبورغ، فيما شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماعات القمة من خلال تقنية الفيديو.