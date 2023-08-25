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الجمعة 25 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

"افتراءات".. الكرملين يعلق على اتهامات واشنطن بتورط روسيا في مقتل بريغوجين

بيسكوف
بيسكوف
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نفى الكرملين الروسي التصريحات الأمريكية والغربية بشأن تورط روسيا في حادث مقتل قائد قوات فاجنر الروسية يفغيني بريغوجين، في حادث تحطم طائرة خاصة كان يستقلها من مدينة موسكو إلى سان بطرسبرج.

وقال ديميتري بيسكوف، الناطق باسم الرئاسة الروسية، اليوم الجمعة، إن ما صدر من اتهامات من الجانب الأمريكي والأوروبي بشأن تورط روسيا في تدبير حادث مقتل بريغوجين "محض إفتراءات".

وأضاف بيسكوف في تصريحات اليوم الجمعة، إن التصريحات الصادرة من الرئيس الأمريكي بشأن ضلوع روسيا في حادث اغتيال قائد فاجنر غير مقبولة وغير مبررة، لافتًا إلى أن هناك جهات تحقيق تعمل على كشف ملابسات الحادث الذي راح فيه بريغوجين و9 من رفاقه.

تحطم طائرة خاصة ديميتري بيسكوف حادث اغتيال سان بطرسبرج قائد قوات فاجنر