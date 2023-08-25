"افتراءات".. الكرملين يعلق على اتهامات واشنطن بتورط روسيا في مقتل بريغوجين

نفى الكرملين الروسي التصريحات الأمريكية والغربية بشأن تورط روسيا في حادث مقتل قائد قوات فاجنر الروسية يفغيني بريغوجين، في حادث تحطم طائرة خاصة كان يستقلها من مدينة موسكو إلى سان بطرسبرج.

وقال ديميتري بيسكوف، الناطق باسم الرئاسة الروسية، اليوم الجمعة، إن ما صدر من اتهامات من الجانب الأمريكي والأوروبي بشأن تورط روسيا في تدبير حادث مقتل بريغوجين "محض إفتراءات".

وأضاف بيسكوف في تصريحات اليوم الجمعة، إن التصريحات الصادرة من الرئيس الأمريكي بشأن ضلوع روسيا في حادث اغتيال قائد فاجنر غير مقبولة وغير مبررة، لافتًا إلى أن هناك جهات تحقيق تعمل على كشف ملابسات الحادث الذي راح فيه بريغوجين و9 من رفاقه.